15 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Федор Серков

От самарского подрядчика требуют вернуть 30 миллионов на очистку озера Здохня в Екатеринбурге

С самарского подрядчика "Еврогеопроект" собираются взыскать 30 млн рублей, выделенных на экспертизу по очистке озера Здохня в Екатеринбурге. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Три года назад за очистку взялись власти уральской столицы, после чего, по итогам конкурса, был выбран подрядчик. Как сообщает канал, "Еврогеопроект" подходил как по документам, так и по компетенциям, а потому ему выделили 15 млн рублей. Но в 2025 году защита проекта по очистке на уровне Минприроды РФ провалилась.

"Причин тому было несколько, в том числе и изменение без того сложной природоохранной нормативки. Подрядчику через допсоглашение доплатили еще 15 млн и снова стали ждать результата. В 2026-м на очередной защите подрядчик провалился и проект очистки Здохни завернули", - говорится в сообщении.

Теперь разговор с подрядчиком будет вестись через суд - с него взыщут 30 млн рублей. Между тем, ФАС займется обращением мэрии, которая требует снести "Еврогеопроект" в список недобросовестных/некомпетентных подрядчиков.

"А что со Здохней? Лучше, понятно, ей не стало, но и хуже тоже. Более того, Екатеринбург больше не сможет тратить на очистку озера городские деньги, поскольку Здохня – объект в собственности РФ. И стало быть, очистка водоема теперь в компетенции областных/федеральных властей. Как мы знаем, этим делом вот-вот займутся", - сообщает канал.

Теги: Екатеринбург, озеро Здохня, очистка, подрядчик, возврат средств


