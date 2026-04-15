В Екатеринбург доставили все чемпионские пояса боксера Дмитрия Бивола

Екатеринбург продолжает подготовку к вечеру бокса RCC, главным событием которого станет бой абсолютного чемпиона мира Дмитрия Бивола и претендента по версии Международной боксерской федерации (IBF) Михаэля Айферта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, сегодня в столицу Урала доставили восемь чемпионских поясов Дмитрия: WBC Undisputed, WBA Super World, WBO World, IBF World, WBC World, IBO World, The Ring и Undisputed.

Уникальная коллекция уже выставлена в штаб-квартире РМК и Академии единоборств РМК. А 23 апреля все пояса перевезут в зал нового поколения RCC в спортивном квартале "Архангел Михаил", где их смогут увидеть все желающие.

Справка

WBA Super World. Дмитрий Бивол защищал этот пояс 12 раз на протяжении своей карьеры, впервые этот титул он получил в 2017 году. В том числе именно такой пояс был на кону в поединке Бивола и Умара Саламова в Екатеринбурге в декабре 2021 года.

WBO World, IBF World, WBC World. Эти пояса Дмитрий завоевал после победы в поединке с Артуром Бетербиевым. Артур получил их в боях с Келлингом (2017), Гвоздиком (2019) и Джо Смитом-младшим (2022).

WBC Undisputed. Специально созданный под матч-реванш Дмитрия и Артура в феврале 2025 года пояс, который кроме WBC также включает в себя лого WBA, WBO и IBF. Синяя цветовая гамма, орнаменты и лого боксеров отражают общее оформление турнира, состоявшегося 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.

IBO. Пояс чемпиона мира International Boxing Organization, одной из молодых и не основных мировых версий. Этот титул Дмитрий завоевал в поединке с Линдоном Артуром в 2023 году, перед дилогией с Бетербиевым.

The Ring. Пояс чемпиона, который хоть и не является основным в спортивном плане, считается почетным званием в мире бокса. Это издание называет своих чемпионов с 1922 года и сохраняет стилистику исполнения пояса уже более столетия.

Undisputed. Специальный пояс, изготовленный в Саудовской Аравии для поединков, где определялся абсолютный чемпион мира по боксу. Всего в истории ими владели трое: Александр Усик, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.