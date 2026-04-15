В Екатеринбург доставили все чемпионские пояса боксера Дмитрия Бивола

15 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область В России
Фото: Андрей Фомин

В Екатеринбург доставили все чемпионские пояса боксера Дмитрия Бивола

Екатеринбург продолжает подготовку к вечеру бокса RCC, главным событием которого станет бой абсолютного чемпиона мира Дмитрия Бивола и претендента по версии Международной боксерской федерации (IBF) Михаэля Айферта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, сегодня в столицу Урала доставили восемь чемпионских поясов Дмитрия: WBC Undisputed, WBA Super World, WBO World, IBF World, WBC World, IBO World, The Ring и Undisputed.

Уникальная коллекция уже выставлена в штаб-квартире РМК и Академии единоборств РМК. А 23 апреля все пояса перевезут в зал нового поколения RCC в спортивном квартале "Архангел Михаил", где их смогут увидеть все желающие.

Чемпионские пояса боксера Дмитрия Бивола в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Справка

WBA Super World. Дмитрий Бивол защищал этот пояс 12 раз на протяжении своей карьеры, впервые этот титул он получил в 2017 году. В том числе именно такой пояс был на кону в поединке Бивола и Умара Саламова в Екатеринбурге в декабре 2021 года.

WBO World, IBF World, WBC World. Эти пояса Дмитрий завоевал после победы в поединке с Артуром Бетербиевым. Артур получил их в боях с Келлингом (2017), Гвоздиком (2019) и Джо Смитом-младшим (2022).

Чемпионские пояса боксера Дмитрия Бивола в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

WBC Undisputed. Специально созданный под матч-реванш Дмитрия и Артура в феврале 2025 года пояс, который кроме WBC также включает в себя лого WBA, WBO и IBF. Синяя цветовая гамма, орнаменты и лого боксеров отражают общее оформление турнира, состоявшегося 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.

IBO. Пояс чемпиона мира International Boxing Organization, одной из молодых и не основных мировых версий. Этот титул Дмитрий завоевал в поединке с Линдоном Артуром в 2023 году, перед дилогией с Бетербиевым.

Чемпионские пояса боксера Дмитрия Бивола в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

The Ring. Пояс чемпиона, который хоть и не является основным в спортивном плане, считается почетным званием в мире бокса. Это издание называет своих чемпионов с 1922 года и сохраняет стилистику исполнения пояса уже более столетия.

Undisputed. Специальный пояс, изготовленный в Саудовской Аравии для поединков, где определялся абсолютный чемпион мира по боксу. Всего в истории ими владели трое: Александр Усик, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

Теги: Бивол, пояса, чемпион, бокс, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети