Россия и Азербайджан полностью урегулировали последствия крушения самолета AZAL в 2024 году - МИД

Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в 2024 году, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран.

Крушение самолета произошло 25 декабря 2024 года под Актау (Казахстан). Самолет летел из Баку в Грозный, сесть в Чечне он не смог и развернулся в сторону Каспийского моря. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

"В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми на их встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос о выплате компенсаций", - сообщили в МИД Азербайджана.

Названа и причина катастрофы: "непреднамеренное срабатывание" системы ПВО в воздушном пространстве РФ.

"Предпринятые шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Также оба министерства "выразили глубочайшие соболезнования" родственникам погибших при крушении.

После крушения самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден внешним воздействием в районе Грозного. В октябре 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с Алиевым сообщил, что две ракеты российской ПВО взорвались в нескольких метрах от самолета. Также Путин добавил, что истинная причина трагедии – украинский беспилотник в российском воздушном пространстве. Он также предположил, что самолет был поврежден обломками, а не поражающими элементами ракет.