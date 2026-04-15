Рецессия в реальном секторе: ВВП России сокращается второй месяц подряд

Во время обсуждения текущей ситуации в финансовом секторе глава государства Владимир Путин представил свежие статистические данные, которые свидетельствуют о замедлении хозяйственной активности в стране.

По итогам первых двух месяцев текущего года объем валового внутреннего продукта сократился на 1,8%. Президент выразил обеспокоенность тем, что отрицательная траектория развития сохраняется уже второй отчетный период подряд. Текущие цифры указывают на необходимость детального изучения факторов, которые сдерживают рост национального производства и влияют на общую экономическую динамику, пишет ТАСС.

Российский лидер детально остановился на отраслях, которые продемонстрировали наибольшее падение в начале года. Согласно его заявлению, в "красной зоне" оказались практически все ключевые сегменты реального сектора. Отрицательные результаты зафиксированы в промышленном производстве и, в частности, в обрабатывающих компаниях, формирующих индустриальный потенциал страны.

Кроме того, спад затронул строительную сферу, которую Владимир Путин выделил как стратегически важное и системно значимое направление. Снижение темпов в этих фундаментальных областях стало главной причиной общего сокращения ВВП в январе и феврале.

Кстати, если власти введут разовый налог на сверхприбыль банков за 2025 год, бюджет может пополниться на 270 млрд рублей, при этом основная нагрузка ляжет на Сбер и ВТБ. По оценкам экспертов "Т-Инвестиций", для ВТБ такая выплата в 60 млрд рублей может поставить под угрозу выплату дивидендов.