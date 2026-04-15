Свердловский облсуд разрешил привлечь судью за нарушение ПДД

Свердловский областной суд дал свое согласие на привлечение к ответственности судьи, обвиняемого в нарушении ПДД.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в ходе проверки было установлено, что один из судей региона нарушил правила дорожного движения. Пострадавших в ДТП не было. Тем не менее, как отметили в облсуде, судейская неприкосновенность не является личной привилегией. За подобные нарушения судьи несут ответственность на общих основаниях, но с соблюдением особого порядка, исключающего произвольное преследование.

В итоге Свердловский областной суд дал разрешение на привлечение судьи к ответственности. Получив его, органы смогут возбудить дело об административном нарушении.

О каком именно судье идет речь, равно как и подробности аварии с его участием, в облсуде не уточняют.