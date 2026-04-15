"Газпром газораспределение Челябинск" вменили навязывание невыгодных услуг

Антимонопольщики сочли, что "Газпром газораспределение Челябинск" может нарушить профильное законодательство.

Областное управление ФАС установило, что компания устанавливает и взимает плату за инструктаж по безопасному использованию газа при проведении техобслуживания внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового (ВДГО) газового оборудования. Расчёт стоимости этих услуг идёт некорректно.

"Газпром газораспределение Челябинск" навязывает потребителям невыгодные условия договоров, что может нарушить их интересы. Управление нашло в действиях компании признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало предупреждение. Признаки нарушения устранены, сообщает челябинское УФАС.