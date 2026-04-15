Губернатор Самарской области опроверг сообщения об атаке БПЛА на завод

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг данные об атаке БПЛА на один из заводов региона. Ранее такая информация начала распространяться в социальных сетях.

Федорищев объяснил, что произошел пожар в одном из помещений промышленного предприятия, огонь потушили. Погибших и пострадавших нет. На работу предприятия происшествие не повлияло, оно работает в штатном режиме, сообщил губернатор в Telegram-канале.

Ранее сегодня несколько БПЛА сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, начался пожар. Погиб водитель ведомственной пожарной охраны предприятия.