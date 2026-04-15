Из леса в Подмосковье: волонтеры спасли осиротевшего медвежонка в Осетии

Волонтеры из Северной Осетии спасли маленькую медведицу, которая осталась в лесу без матери. Житель пригорода Владикавказа нашел трехмесячного зверька у себя на участке среди дров. Мужчина пытался оставить малышке еду и ждал возвращения медведицы, но мать так и не пришла. Участница организации"Бездомных нет. Владикавказ" Марина Плиева рассказала РИА Новости, что медведицы никогда не бросают детей добровольно, поэтому волонтеры сразу поняли: взрослая самка погибла.

Когда спасатели приехали на вызов, медвежонок уже убежал к речке. Активисты нашли малышку в лесу - она сильно промокла и дрожала от холода. Волонтеры завернули ее в одеяло и отогрели. Маленькая хищница вела себя очень спокойно и совсем не боялась людей, поэтому защитники животных предположили, что она могла раньше жить у кого-то дома. Из-за двухдневного голода и переохлаждения медведице требовалась помощь специалистов, которых в регионе не оказалось.

Волонтеры связались с подмосковным парком "Земля прайда", сотрудники которого давали советы по уходу за диким зверем. В итоге активисты решили перевезти подопечную в Подмосковье, тем более что несколько лет назад они уже отправляли в этот парк другого медвежонка по кличке Груша. Малышка, которую назвали Дынькой, благополучно перенесла дорогу длиной в тысячу километров.

Сейчас она находится на карантине под присмотром ветеринаров, и волонтеры надеются, что в новом доме у нее все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что ВТБ и Фонд защитников природы запускают на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области программу "Земля медведя", чтобы научить людей безопасному соседству с хищниками. Проблема стоит очень остро: только на Камчатке в 2024 году зафиксировали более 600 случаев выхода зверей к людям, из-за чего пришлось отстрелить свыше 400 медведей.