Просветительский марафон Знание.Первые в Астрахани соберет выдающихся экспертов страны

15 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Просветительский марафон Знание.Первые в Астрахани соберет выдающихся экспертов страны

В Астрахани 30 апреля пройдет федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Мероприятие приурочено ко Дню коренных народов России и Году единства народов, объявленному Президентом РФ, и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил важное значение мероприятия для молодежи и общества в целом.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«На астраханской земле в мире и согласии живут представители ста пятидесяти национальностей. Мы как одна большая семья — с общей историей и традициями. И всех нас объединяет неравнодушие к судьбе родного края и родной страны. Марафон, организованный главной просветительской организацией страны, показывает молодежи, что в единстве заключается не только сила, но и огромные возможности для развития, роста и проявления своих талантов», — подчеркнул глава региона.

Для участников проведут лекции и открытые диалоги. Спикерами выступят герой ДНР Ахра Авидзба, военный журналист, специальный корреспондент RT Илья Васюнин, чемпион мира и Европы по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Сергей Шубенков, генеральный директор АНО «Центр содействия духовно-нравственному, культурно-историческому просвещению и территориально-пространственному развитию Архитерра» Алексей Вайц, режиссеры цикла документальных фильмов «Земля людей» Анна Коряковцева и Михаил Скотников, исполнительный продюсер цикла Николай Шкаруба, научный редактор портала Indicator.ru, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.ru, заместитель руководителя по коммуникациям Центра компетенции НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии Алексей Паевский, актер театра, кино и телевидения Вячеслав Чепурченко.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Марафон Знание.Первые охватит все федеральные округа и объединит более 18 тысяч участников. Астрахань присоединится к проекту 30 апреля. Аккредитация СМИ — до 21 апреля по ссылке.

Теги: просветительский марафон Знание.Первые., игорь бабушкин, год единства народов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети