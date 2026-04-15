Просветительский марафон Знание.Первые в Астрахани соберет выдающихся экспертов страны

В Астрахани 30 апреля пройдет федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Мероприятие приурочено ко Дню коренных народов России и Году единства народов, объявленному Президентом РФ, и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил важное значение мероприятия для молодежи и общества в целом.

«На астраханской земле в мире и согласии живут представители ста пятидесяти национальностей. Мы как одна большая семья — с общей историей и традициями. И всех нас объединяет неравнодушие к судьбе родного края и родной страны. Марафон, организованный главной просветительской организацией страны, показывает молодежи, что в единстве заключается не только сила, но и огромные возможности для развития, роста и проявления своих талантов», — подчеркнул глава региона.

Для участников проведут лекции и открытые диалоги. Спикерами выступят герой ДНР Ахра Авидзба, военный журналист, специальный корреспондент RT Илья Васюнин, чемпион мира и Европы по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Сергей Шубенков, генеральный директор АНО «Центр содействия духовно-нравственному, культурно-историческому просвещению и территориально-пространственному развитию Архитерра» Алексей Вайц, режиссеры цикла документальных фильмов «Земля людей» Анна Коряковцева и Михаил Скотников, исполнительный продюсер цикла Николай Шкаруба, научный редактор портала Indicator.ru, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.ru, заместитель руководителя по коммуникациям Центра компетенции НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии Алексей Паевский, актер театра, кино и телевидения Вячеслав Чепурченко.

Марафон Знание.Первые охватит все федеральные округа и объединит более 18 тысяч участников. Астрахань присоединится к проекту 30 апреля.