Число подростков, причастных к терроризму, выросло вдвое за год

Общее число подростков, причастных к терроризму и экстремизму, выросло вдвое за 2025 год. Об этом в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации заявил генеральный прокурор Александр Гуцан.

В большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно через интернет. И не всегда внешне можно распознать, когда детей вовлекают в деструктивные движения, отметил генпрокурор.

Хотя в России по итогам 2025 года зафиксирован рекордно низкий уровень преступности - 1,78 млн нарушений, - особую тревогу вызывают преступления экстремистской и террористической направленности: их количество за год выросло на 60% и 30% соответственно. Теракты чаще всего совершаются при помощи БПЛА и артиллерийского вооружения.

Поскольку многие преступления совершаются с использованием телефона, Гуцан считает необходимым предоставить правоохранителям доступ к базе IMEI-кодов для упрощения оперативно-розыскной работы. Это позволит быстрее идентифицировать устройства и находить преступников. При этом важно соблюдать права граждан, так что подход должен быть продуманным и взвешенным, сказал генпрокурор.