Второй случай нападения на школу в Турции за два дня: есть погибшие и раненые
Второй за два дня случай нападения на школу в Турции. На этот раз – в провинции Кахраманмараш на юге страны. По предварительным данным, есть погибшие, а также по меньшей мере шестеро раненых. Известно, что нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия в классе, его остановил сотрудник школы. Личность стрелка пока не установлена, также как и его мотивы, передает турецкий телеканал NTV.
14 апреля в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошло вооруженное нападение на профессионально-технический лицей в районе Сиверек. Подросток (по разным данным, ученик или бывший ученик) открыл стрельбу из дробовика, ранив, по разным оценкам, от 10 до 18 человек, включая учащихся, учителей и персонал.