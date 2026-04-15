Второй случай нападения на школу в Турции за два дня: есть погибшие и раненые

Второй за два дня случай нападения на школу в Турции. На этот раз – в провинции Кахраманмараш на юге страны. По предварительным данным, есть погибшие, а также по меньшей мере шестеро раненых. Известно, что нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия в классе, его остановил сотрудник школы. Личность стрелка пока не установлена, также как и его мотивы, передает турецкий телеканал NTV.