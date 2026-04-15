В Челябинской области мошенники получили миллиард, оформленный как соцпомощь умершим

Генеральный прокурор России Александр Гуцан выступил в Совете Федерации. Коснулся он в своём докладе Челябинской области.

Гуцан отметил, что по халатности работников Соцфонда сертификаты на соцвыплаты оформляли на умерших людей. Выявлены и организованные преступные действия с целью наживы за счёт инвалидов.

"В Челябинской области мошенники за шесть лет по поддельным чекам получили компенсации на сумму свыше 1 млрд руб. По материалам прокурора возбуждено 19 уголовных дел", - сказал Гуцан, его доклад приводит пресс-служба генпрокуратуры.