Еврокомиссия разработала приложение для проверки возраста пользователей

Еврокомиссия заявила о наличии у нее бесплатного и анонимного приложения для проверки возраста пользователей. Предполагается, что его будут использовать для идентификации все страны-члены ЕС, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Возрастная идентификация нужна, в первую очередь, для того, чтобы оградить детей от вредоносного контента, например, не пустить их на порносайты.

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен отметила, что сам платформы отказываются вводить возрастной ценз и разрабатывать технологии проверки возраста, поэтому власти Евросоюза сами создали такое приложение, которое будет бесплатным для всех.

"Вы скачиваете приложение. Вы настраиваете его с помощью паспорта или удостоверения личности. Затем вы подтверждаете свой возраст при доступе к онлайн-сервисам. Во-вторых, оно соответствует самым высоким мировым стандартам конфиденциальности. Пользователи будут подтверждать свой возраст, не раскрывая никакой другой личной информации. Проще говоря, это полностью анонимно: пользователей невозможно отследить. В-третьих, приложение работает на любом устройстве — телефоне, планшете, компьютере, чем угодно. И, наконец, оно полностью с открытым исходным кодом — каждый может проверить код. Это означает, что наши страны-партнеры также могут его использовать. Но что еще важнее, онлайн-платформы могут легко полагаться на наше приложение для проверки возраста. Так что больше нет никаких отговорок. Европа предлагает бесплатное и простое в использовании решение, которое может защитить наших детей от вредного и незаконного контента", - заявила Урсула фон дер Ляйен.