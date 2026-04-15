Еврокомиссия разработала приложение для проверки возраста пользователей

15 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: Накануне.RU

Еврокомиссия разработала приложение для проверки возраста пользователей

Еврокомиссия заявила о наличии у нее бесплатного и анонимного приложения для проверки возраста пользователей. Предполагается, что его будут использовать для идентификации все страны-члены ЕС, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Возрастная идентификация нужна, в первую очередь, для того, чтобы оградить детей от вредоносного контента, например, не пустить их на порносайты.

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен отметила, что сам платформы отказываются вводить возрастной ценз и разрабатывать технологии проверки возраста, поэтому власти Евросоюза сами создали такое приложение, которое будет бесплатным для всех.

"Вы скачиваете приложение. Вы настраиваете его с помощью паспорта или удостоверения личности. Затем вы подтверждаете свой возраст при доступе к онлайн-сервисам. Во-вторых, оно соответствует самым высоким мировым стандартам конфиденциальности. Пользователи будут подтверждать свой возраст, не раскрывая никакой другой личной информации. Проще говоря, это полностью анонимно: пользователей невозможно отследить. В-третьих, приложение работает на любом устройстве — телефоне, планшете, компьютере, чем угодно. И, наконец, оно полностью с открытым исходным кодом — каждый может проверить код. Это означает, что наши страны-партнеры также могут его использовать. Но что еще важнее, онлайн-платформы могут легко полагаться на наше приложение для проверки возраста. Так что больше нет никаких отговорок. Европа предлагает бесплатное и простое в использовании решение, которое может защитить наших детей от вредного и незаконного контента", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Теги: еврокомиссия, возраст, приложение


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


