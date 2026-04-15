Кремль: Возможность встречи Путина и Трампа в КНР не прорабатывается

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не планируется.

"Сейчас таких задумок нет", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее представитель Кремля подтвердил подготовку визита Путина в Китай. Кремль сообщит о точных сроках, отметил Песков. По данным СМИ, речь может идти о второй половине мая. Это будет первая зарубежная поездка президента РФ в 2026 году.

Напомним, 14 апреля двухдневный визит в Китай начал министр иностранных дел России Сергей Лавров.