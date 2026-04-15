Учительница заявила, что школьная программа по физике неадекватная

Требования к знанию физики в школе не соответствуют времени, выделенному на ее изучение. Так считает учитель физики Светлана Лаушкина, подготовившая аналитическую записку, в которой подвергла критике современный школьный курс физики.

По ее убеждению, на изучение физики выделено крайне мало часов, в результате чего дети массово не понимают предмета. Она подробно проанализировала программу по физике в 10 классе на примере изучения механики. Чтобы качественно на базовом уровне сформировать представления по теме "Кинематика", нужно не менее 15 уроков вместо 5, как сейчас. Для хорошего усвоения динамики на минимальном уровне требуется не 6 уроков, а 15-20. То есть часы сокращены в 2-3 раза.

"В чем смысл такого обучения? Напихать в голову ученикам огромное количество информации, которое ученик не сможет "переварить"?" - вопрошает Лаушкина.

Она добавляет к этому нестыковку курсов математики и физики и очень слабую математическую подготовку детей, которая почти ставит крест на понимании физики.

"Это делает формирование целостной естественно-научной картины мира, заявленной во ФГОС, практически невозможным", - заключает педагог.

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев недавно привел цифры, что в военно-учебных заведениях ВМФ каждый третий курсант вообще не разбирается в физике.