Проект «Земля медведя» стартует в России при поддержке ВТБ

15 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: track.prex.app

Проект «Земля медведя» стартует в России при поддержке ВТБ

ВТБ и Фонд защитников природы разработали комплекс мер, помогающий снижать число конфликтов между человеком и медведем. В апреле программа «Земля медведя: правила добрососедства» запускается в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Ежегодно в России происходят сотни конфликтов между медведем и человеком. Дикие животные выходят к населенным пунктам и палаткам туристов, нападают на людей, что приводит к человеческим трагедиям и отстрелу животных. Наиболее остро с проблемой сталкиваются на Камчатке: одним из самых конфликтных стал 2024 год. Тогда было зафиксировано свыше 600 случаев выхода медведей в населенные пункты, при этом отстреляны были 428 потенциально опасных бурых медведей.

Конфликты происходят из-за незнания особенностей поведения животных и нарушения правил обращения с пищевыми отходами. Например, оставленная туристами еда или попытки прикормить медведей приводят к изменению их пищевых привычек и поведения. Животные становятся смелее, агрессивнее и начинают добывать легкодоступную и калорийную еду там, где находятся люди.

(2026)|Фото: track.prex.app

«Многие научные исследования и мировой опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. Но почти полностью оно зависит от человека. Медведь по своей природе стремится избегать встречи с людьми и не становится агрессивным без причины. Разработанная нами программа опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями», – отметил Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

В рамках программы жители и гости Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей с апреля смогут ознакомиться с правилами добрососедства через разные форматы. Среди них: наружная и социальная реклама, мультфильмы, методические материалы, посты в соцсетях, фотовыставки, лекции и уроки.

Мультфильмы «Не корми медведя» можно будет увидеть на видеоэкранах в популярных городских локациях. Туристам, прибывающим на Камчатку, их также будут показывать на круизных судах. На заповедных территориях установят информационные щиты с правилами. Буклеты с информацией о «медвежьем добрососедстве» туристы получат в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах. Местные жители получат книги «Жизнь на земле медведя». Специальный комплекс мер будет разработан для сотрудников промышленных предприятий регионов. В дальнейшем программу планируется масштабировать и на другие регионы России.

Теги: проект земля медведя, втб, фонд защитников природы, мультфильмы


