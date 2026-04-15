Проект «Земля медведя» стартует в России при поддержке ВТБ

ВТБ и Фонд защитников природы разработали комплекс мер, помогающий снижать число конфликтов между человеком и медведем. В апреле программа «Земля медведя: правила добрососедства» запускается в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Ежегодно в России происходят сотни конфликтов между медведем и человеком. Дикие животные выходят к населенным пунктам и палаткам туристов, нападают на людей, что приводит к человеческим трагедиям и отстрелу животных. Наиболее остро с проблемой сталкиваются на Камчатке: одним из самых конфликтных стал 2024 год. Тогда было зафиксировано свыше 600 случаев выхода медведей в населенные пункты, при этом отстреляны были 428 потенциально опасных бурых медведей.

Конфликты происходят из-за незнания особенностей поведения животных и нарушения правил обращения с пищевыми отходами. Например, оставленная туристами еда или попытки прикормить медведей приводят к изменению их пищевых привычек и поведения. Животные становятся смелее, агрессивнее и начинают добывать легкодоступную и калорийную еду там, где находятся люди.

«Многие научные исследования и мировой опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. Но почти полностью оно зависит от человека. Медведь по своей природе стремится избегать встречи с людьми и не становится агрессивным без причины. Разработанная нами программа опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями», – отметил Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

В рамках программы жители и гости Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей с апреля смогут ознакомиться с правилами добрососедства через разные форматы. Среди них: наружная и социальная реклама, мультфильмы, методические материалы, посты в соцсетях, фотовыставки, лекции и уроки.

Мультфильмы «Не корми медведя» можно будет увидеть на видеоэкранах в популярных городских локациях. Туристам, прибывающим на Камчатку, их также будут показывать на круизных судах. На заповедных территориях установят информационные щиты с правилами. Буклеты с информацией о «медвежьем добрососедстве» туристы получат в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах. Местные жители получат книги «Жизнь на земле медведя». Специальный комплекс мер будет разработан для сотрудников промышленных предприятий регионов. В дальнейшем программу планируется масштабировать и на другие регионы России.