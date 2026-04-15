Трамп попросил лидера КНР не поставлять вооружение Ирану

Президент США Дональд Трамп попросил лидера КНР Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану.

"Он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в этом же интервью президент США заявил, что сделки с Ираном не будет, если Тегеран не откажется от намерения обладать ядерным оружием.

Накануне вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей в Иране и могут переходить к завершению операции. Он отметил, что перспективы дальнейших переговоров зависят от Тегерана. Вэнс напомнил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Тегеран в перспективе передал ему все свои запасы обогащенного урана.