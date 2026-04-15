Событием четвертого модуля программы «Герои Южного Урала» стала встреча со свердловскими коллегами

Четвертый заключительный образовательный модуль кадровой программы для участников и ветеранов специальной военной операции «Герои Южного Урала», реализуемой по инициативе губернатора Алексей Текслера, посвящен теме «Современные технологии управления». Занятия уже начались, продлятся вплоть до 24 апреля.

Значимым событием модуля стала встреча участников программы «Герои Южного Урала» с представителями проекта «Управленческие кадры Урала» Свердловской области.

С приветственным словом в формате видеообращения к участникам обратился полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога,.

«Желаю всем участникам с максимальной пользой использовать эту уникальную возможность. Уверен, каждый из вас вынесет из этого проекта ценные навыки, которые станут основой вашего профессионального роста и служения Родине в гражданской жизни. Помните, что глава государства Владимир Владимирович Путин назвал бойцов специальной военной операции элитой и «золотым фондом» России. Мы не можем подвести Верховного главнокомандующего. Всем успешной и продуктивной работы на модуле!», - напутствовал собравшихся уральский полпред.

И особо отметил как удачную практику организации совместного модуля Челябинской и Свердловской областей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в приветственном слове подчеркнул, что за время обучения в программе «Герои Южного Урала» ее участники, по сути, уже вошли в управленческую команду региона.

«Рад, что наши коллеги из Свердловской области приехали обменяться опытом и лучшими практиками. Живое общение всегда дает хороший результат. Поэтому и в нашей образовательной программе мы делаем акцент на командной работе, комбинируем обучение с культурными, спортивными мероприятиями, проектными мастерскими, уделяем внимание личностному и профессиональному развитию... Уверен, что наш опыт будет интересен нашим соседям. Вы, друзья, прошли боевое крещение, делом доказали свою преданность Родине, умеете выполнять поставленные задачи, не пасуете перед трудностями. Такие люди нужны везде. Желаю вам плодотворного общения, новых полезных контактов и успехов в дальнейшем обучении»», - сказал Алексей Текслер.

Свердловский губернатор Денис Паслер в видеообращении подчеркнул значимость как боевых подвигов участников СВО, так и их стремления быть полезными своей стране: «Сегодняшняя встреча – это не просто обмен опытом участия в программе. Это встреча крепкого, надежного боевого братства, которое достойно показало себя в бою и, уверен, эффективно сработает на благо родных регионов и России».

Программа четвертого модуля программы «Герои Южного Урала» включает в себя изучение современных концепций и моделей управления, вопросов цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта, подходов к клиентоцентричности и человекоцентричности, а также гибких управленческих технологий и инструментов дизайн-мышления. Отдельное внимание уделяется разработке индивидуальных планов профессионального развития.

Директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко отмечает, что у слушателей «Героев Южного Урала» уже есть базовые знания и понимание тех сфер, в которых они планируют работать или уже работают.

«Теперь они получат методики современных технологий управления, которые смогут применять на практике, — подчеркнул он. — Помимо учебных занятий, программа включает командообразующие мероприятия, экскурсии и День семьи. Участники уже приступили к подготовке выпускных работ, их защита состоится в июне».

И встреча участников кадровых программ Южного и Среднего Урала завершилась как раз одним из командообразующих событий - товарищеским матчем по футболу между командами «Управленческие кадры Урала» и «Герои Южного Урала».