Вопросы безопасности обсудили сотрудники пограничных служб России и Казахстана в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени состоялось совещание пограничных представителей Российской Федерации и Республики Казахстан под председательством руководителя российской делегации генерал-майора Олега Плищинского. В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.

"Республика Казахстан входит в топ-пять основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. По итогам 2025 года товарооборот вырос почти на 16%. Мы активно взаимодействуем и в части развития туризма. Казахстанские пограничники вместе с российскими коллегами играют в этих процессах очень важную роль", - отметил глава региона.

Первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан Серик Ахметкалиев отметил, что рабочие встречи всегда способствуют решению имеющихся вопросов и совместному достижению поставленных целей. Особенно, когда они проходят в атмосфере взаимопонимания.

Участники встречи обсудили деятельность пограничных представителей на российско-казахстанском участке государственной границы, состояние режима государственной границы, профилактику и урегулирование пограничных инцидентов, другие вопросы.

Представители пограничных служб России и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве. Также в программе рабочего визита - возложение цветов у Вечного огня, экскурсии.