Экономика Челябинская область В России
Губернатор Челябинской области включен в состав Координационного совета при Правительстве РФ по развития креативных индустрий

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее состав Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий в стране. Его возглавят вице-премьер Александр Новак и заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

«Координационный совет – это еще один инструмент для достижения национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – увеличение вклада креативных индустрий в ВВП страны. Он создан по поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина. Важно, что состав координационного совета включает в себя представителей, специалистов с разным опытом и фокусом развития креативной экономики. Это позволит вырабатывать жизнеспособные, эффективные предложения как для системного развития креативной экономики, так решений для стимулирования отдельных индустрий», – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

В составе совета губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В него также  вошли зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, министр экономического развития России Максим Решетников, начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, первый замруководителя Аппарата Правительства Валерий Сидоренко, а также заместители руководителей различных федеральных органов исполнительной власти, главы ряда регионов и представители науки, культуры, бизнеса и некоммерческих организаций.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул: «Развитие креативных индустрий сегодня – один из важных факторов роста современной экономики, создания новых рабочих мест, привлечения молодежи и раскрытия потенциала территорий. Челябинская область – в числе лидеров по формированию системной поддержки креативного сектора. Мы одними из первых выстраиваем комплексную инфраструктуру развития этой сферы, ввели адресные меры поддержки, в том числе налоговые льготы. Уверен, что работа в Координационном совете позволит нам не только делиться лучшими региональными практиками, но и участвовать в выработке эффективных решений для развития креативной экономики в масштабах всей страны».

Включение главы Южного Урала в Координационный совет страны по развитию креативной индустрии – очевидное признание активной работы региона в этом новом для экономики страны направлении.

Так, Челябинская область стала одним из первых регионов России, где принят профильный региональный закон. С 2026 года введены налоговые льготы для креативного бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН). В структуре регионального Минэкономразвития создано отдельное управление, которое в том числе занимается реестром субъектов креативных индустрий, разработкой мер поддержки.

Создана опорная организация – Агентство развития креативных индустрий Челябинской области (АНО «КИЧО») – для оказания мер поддержки, консультационных услуг, развития и продвижения креативного бизнеса, проведения деловых, выставочных, культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, Челябинская область внедряет регстандарт развития креативных индустрий, а проект Стратегии развития креативных индустрий Челябинской области до 2030 года прошел успешную защиту перед экспертным советом АСИ.

«Южный Урал – прекрасное место, которое сочетает в себе и природу, и историко-культурное, и архитектурное наследие, и промышленные площадки. Все это вместе создает неповторимую атмосферу для развития творческих индустрий. Важно, чтобы в Челябинской области, где живут и работают почти 10 тысяч креативных предпринимателей, были созданы комфортные условия для ведения такого бизнеса. Для этого регион активно развивает инфраструктуру поддержки креативного сектора. Это коллективная работа, в том числе работа каждого из муниципалитетов в структуре всего региона», – отмечает заместитель председателя Правительства Челябинской области Антон Артемов.

Центр креативных индустрий SVOBODA2 в Челябинске получил статус федерального креативного кластера. Он является одним из крупнейших в стране - 133 резидента, почти 1300 рабочих мест. Создана школа креативных индустрий «Легко» в рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе Детской художественной школы искусств им. Н.А. Аристова. Здесь обучают детей от 12 до 18 лет по 5 творческим направлениям: саунд-дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация, интерактивные цифровые технологии VR и AR, «неклассический театр».

Опыт Челябинской области востребован на уровне страны. Это неоднократно признавали эксперты федерального уровня. А главной задачей созданного правительством координационного совета, в который вошел Алексей Текслер, как раз обозначено обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов власти и представителей творческих индустрий по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в этой сфере.

Мнения из сети