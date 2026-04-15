В полиции объяснили, почему нельзя выдать человеку один номер паспорта на всю жизнь

В МВД объяснили, почему нельзя на всю жизнь закрепить за человеком один номер паспорта. В случае потери документа серия и номер будут скомпрометированы, сказала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

"Серия и номер паспорта относятся не к личности гражданина, как ИНН, а всего лишь к бланку документа. В случае утери или кражи паспорт может быть признан недействительным и в этом случае подлежит замене именно уникальный бланк документа. Его новая серия и номер защитят от использования утраченного или объявленного недействительным паспорта в криминальных целях", - цитирует Волк "Интерфакс".

"Спрогнозировать местонахождение и дату обращения гражданина для замены основного документа невозможно. Ровно как и невозможно заготовить запас бланков с одинаковой серией и номером на все случаи жизни", - добавила Ирина Волк.

Также, по ее словам, нельзя отказаться от таких реквизитов паспорта как код подразделения и пункт "паспорт выдан", потому что они упрощают проверку документов на подлинность.