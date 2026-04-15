Молдавия прощается с СНГ: названы официальные сроки выхода из Содружества

Власти Молдавии определили точные сроки выхода страны из состава СНГ. Министерство иностранных дел республики приняло решение завершить этот процесс не раньше апреля 2027 года. Правительство страны планомерно сокращает свое участие в делах Содружества, и теперь этот курс получил официальное документальное подтверждение с конкретными временными рамками, пишет "КП".

Внешнеполитическое ведомство Молдавии уже сделало необходимые юридические шаги для разрыва отношений. Дипломаты подготовили и отправили в Минск официальный документ, который извещает штаб-квартиру СНГ о намерении республики покинуть организацию. Таким образом, Кишинев запустил формальную процедуру выхода, которая продлится около трех лет и закончится полным прекращением членства Молдавии в союзе.

Ранее Молдавия начала технические переговоры с Евросоюзом по трем финальным тематическим блокам, которые касаются экономики, экологии и сельского хозяйства. Вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов назвала этот этап последним шагом на пути к вступлению в ЕС, хотя представитель президента Нику Попеску уточнил, что республике еще предстоит долгая работа по внедрению европейских реформ.