Досудебный доступ к телефонам россиян может привести к тотальному беспределу - Мизулина

Общественница, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выступила против размышлений генерального прокурора РФ Александра Гуцана по поводу внесудебного доступа к мобильным устройствам граждан.

В Совете Федерации сенаторы спросили Гуцана, как он относится к идее досудебного доступа правоохранительных органов к телефонам граждан. Тот ответил, что это очень помогло бы быстро раскрывать преступления, но, конечно, нельзя нарушать конституционные права граждан.

"Внесудебный доступ к данным устройств граждан может привести к тотальному беспределу со стороны правоохранительных органов, коррупции и сфабрикованным обвинениям. Я считаю, что крайне опасно давать столь расширенные полномочия и ограничивать конституционные права граждан в этой части", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, внесудебный доступ потребовал бы изменения не только Уголовно-процессуального кодекса, но и самой Конституции России.

"Сейчас Конституция гарантирует право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Эти права граждан не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения", - напомнила Мизулина.