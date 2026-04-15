В Прикамье вновь введен режим беспилотной опасности

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

"Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорится в сообщении.

Ограничения на работу аэропорта не вводились. В соцсетях люди сообщают о перебоях в работе мобильного интернета.

В ведомстве напоминают, что номер вызова экстренных служб — 112. При угрозе атаки БПЛА: если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте "тревожный набор": воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.