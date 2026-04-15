В думе Екатеринбурга объяснили, почему возникла идея с переносом Дня города

В Екатеринбургской городской думе объяснили, почему празднование Дня города планируют перенести. Там сослались на проведенное историческое исследование.

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге собираются перенести празднование Дня города с третьей на первую субботу августа. Письмо с инициативой в комиссию гордумы по местному самоуправлению направил глава города Алексей Орлов. Сообщалось, что причиной стали многочисленные обращения от горожан и погодные условия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, решение отмечать День города в третью субботу августа было принято в 1987 году и изначально не имело прямой связи с какой‑либо исторической датой. В наши дни сотрудники Музея истории Екатеринбурга провели исследование и выяснили: 1 августа 1723 года из Уктусского завода в строящийся город была переведена Горная канцелярия. Эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала.

Поскольку 1 августа может выпасть на любой день недели, предлагается отмечать День города в первую субботу августа. В думе уточнили, что речь идет только о переносе празднования, а исторический день рождения Екатеринбурга остается неизменным – 18 ноября.

Теперь вопрос предстоит рассмотреть местным депутатам. Если решение будет принято, то 303-й день рождения уральской столицы отметят 1 августа, которое в этом году выпадает на субботу.