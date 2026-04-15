В думе Екатеринбурга объяснили, почему возникла идея с переносом Дня города

15 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В думе Екатеринбурга объяснили, почему возникла идея с переносом Дня города

В Екатеринбургской городской думе объяснили, почему празднование Дня города планируют перенести. Там сослались на проведенное историческое исследование.
Читайте также:

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге собираются перенести празднование Дня города с третьей на первую субботу августа. Письмо с инициативой в комиссию гордумы по местному самоуправлению направил глава города Алексей Орлов. Сообщалось, что причиной стали многочисленные обращения от горожан и погодные условия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, решение отмечать День города в третью субботу августа было принято в 1987 году и изначально не имело прямой связи с какой‑либо исторической датой. В наши дни сотрудники Музея истории Екатеринбурга провели исследование и выяснили: 1 августа 1723 года из Уктусского завода в строящийся город была переведена Горная канцелярия. Эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала.

Поскольку 1 августа может выпасть на любой день недели, предлагается отмечать День города в первую субботу августа. В думе уточнили, что речь идет только о переносе празднования, а исторический день рождения Екатеринбурга остается неизменным – 18 ноября.

Теперь вопрос предстоит рассмотреть местным депутатам. Если решение будет принято, то 303-й день рождения уральской столицы отметят 1 августа, которое в этом году выпадает на субботу.

Теги: дума, исследование, День города, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Жители Екатеринбурга настояли на переносе Дня города. Депутаты согласились

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети