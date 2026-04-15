Генпрокуратура: Вернувшихся домой участников СВО адаптируют к мирной жизни формально

Генпрокуратура России выявила формальный подход всех уровней властей к адаптации и реабилитации участников СВО, возвращающихся домой из зоны боевых действий. Это касается трудоустройства, получения протезов, психологической помощи и других аспектов, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с отчетом.

"СВО, несомненно, закончится. И очень важно, чтобы момент возвращения участников СВО не был ничем омрачен. Но до сих пор нет системы адаптации ветеранов. Работа здесь часть проводится формально, переподготовка ведется по невостребованным специальностям. Мы потребовали от главы Минтруда усилить работу здесь", - сообщил генпрокурор.

"Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий [для участников СВО], остались неосвоенными", - отметил Гуцан. Он добавил, что предлагаемые ветеранам варианты трудоустройства не учитывали навыков и состояния здоровья военных.