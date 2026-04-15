Учителям сложно распознать, когда детей вовлекают в деструктивные движения - генпрокурор

Школьные педагоги могут быть не знакомы с современными субкультурами и не всегда распознают вовлечение детей и подростков в деструктивные движения, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая с отчетом в Совете Федерации.

По его словам, прокуроры в 2025 году организовали проверки в связи с существенным ростом подростковой преступности – на 10% за год.

Гуцан также прокомментировал идеи о жестком ограничении доступа детей к материалам экстремистского характера. "Дискуссия об ограничении детей от экстремизма не беспочвенна. Не все инициативы можно поддержать. Но строить профилактику на старых стандартах уже невозможно. Мы готовы участвовать в изменении законодательства", - сказал генпрокурор, не уточнив, о каких именно инициативах идет речь.