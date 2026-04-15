Суд признал долг бывшего замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"

Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования "Мосэнергосбыта" в размере около 51 тысячи рублей.

В эту сумму вошло около 37 тысяч рублей основного долга, около 7 тысяч рублей пени, а также расходы на госпошлину, сообщает РИА Новости.

В ноябре Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Иванова и открыл процедуру реализации его имущества. Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из них 175 миллионов - основной долг по кредиту.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн рублей.