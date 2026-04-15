Екатеринбург собирает гуманитарную помощь для жителей Дагестана

В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Как сообщает пресс-служба мэрии, акция продлится до 17 апреля.

"Наш город не раз протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждается и произошедшее в Республике Дагестан – не исключение. Вместе мы сможем оказать реальную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Приносите продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, детские вещи, а также медикаменты. Каждый вклад важен и бесценен. Ваша помощь – это надежда для десятков семей!", – сказал директор Департамента молодежной политики и международных связей горадминистрации Артем Николаев.

Сбор осуществляется на площадке клуба "Авангард" по улице Данилы Зверева, 36. Принести продукты можно с 15.00 до 19.00, а узнать детали по номеру 89122627899. Одежду, медикаменты и продукты можно занести в молодежный клуб "Буревестник" по улице Гагарина, 35 с 10.00 до 18.00. Контактный телефон: 375-50-88.

Первая партия собранной гуманитарной помощи для пострадавших уже готовится к отправке в Республику Дагестан.

Ранее в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.

Накануне бывший гендиректор коммерческой компании был задержан по делу о прорыве плотины в Дагестане, в результате чего погибли местные жители.