Екатеринбург собирает гуманитарную помощь для жителей Дагестана

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург собирает гуманитарную помощь для жителей Дагестана

В Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Как сообщает пресс-служба мэрии, акция продлится до 17 апреля.

"Наш город не раз протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждается и произошедшее в Республике Дагестан – не исключение. Вместе мы сможем оказать реальную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Приносите продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, детские вещи, а также медикаменты. Каждый вклад важен и бесценен. Ваша помощь – это надежда для десятков семей!", – сказал директор Департамента молодежной политики и международных связей горадминистрации Артем Николаев.

Сбор осуществляется на площадке клуба "Авангард" по улице Данилы Зверева, 36. Принести продукты можно с 15.00 до 19.00, а узнать детали по номеру 89122627899. Одежду, медикаменты и продукты можно занести в молодежный клуб "Буревестник" по улице Гагарина, 35 с 10.00 до 18.00. Контактный телефон: 375-50-88.

Первая партия собранной гуманитарной помощи для пострадавших уже готовится к отправке в Республику Дагестан.

Ранее в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.

Накануне бывший гендиректор коммерческой компании был задержан по делу о прорыве плотины в Дагестане, в результате чего погибли местные жители.

Теги: Екатеринбург, Дагестан, гуманитарная помощь


