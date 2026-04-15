Защита не смогла обжаловать арест подростка, который зарезал учителя русского языка и литературы

Защита не смогла обжаловать арест подростка, который зарезал учителя русского языка и литературы, сообщили Накануне.RU в суде.

Адвокат школьника добивалась домашнего ареста для подростка, однако девятиклассник останется в СИЗО как минимум до 7 июня.

"Пермский краевой суд не нашел оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, нанесшему ножевые ранения педагогу", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля Свердловский районный суд Перми отправил девятиклассника в СИЗО на месяц и 29 дней — до 7 июня. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, защита и мать просили о более мягкой мере. 7 апреля ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.

Прощание с учительницей состоялось 9 апреля.