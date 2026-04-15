Защита не смогла обжаловать арест подростка, который зарезал учителя русского языка и литературы

15 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Защита не смогла обжаловать арест подростка, который зарезал учителя русского языка и литературы

Защита не смогла обжаловать арест подростка, который зарезал учителя русского языка и литературы, сообщили Накануне.RU в суде.

Адвокат школьника добивалась домашнего ареста для подростка, однако девятиклассник останется в СИЗО как минимум до 7 июня.

"Пермский краевой суд не нашел оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, нанесшему ножевые ранения педагогу", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля Свердловский районный суд Перми отправил девятиклассника в СИЗО на месяц и 29 дней — до 7 июня. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, защита и мать просили о более мягкой мере. 7 апреля ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.

Прощание с учительницей состоялось 9 апреля.

Теги: домашний арест, арест, подросток, нападение на учителя, добрянка, суд, Олеся Багута


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.04.2026 15:51 Мск Защита подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Прикамье, подала апелляцию на арест
Ранее 09.04.2026 11:36 Мск В Добрянке простились с погибшей от руки школьника учительницей
Ранее 09.04.2026 08:48 Мск Подросток, напавший с ножом на учителя в Добрянке, арестован
Ранее 08.04.2026 14:00 Мск Минпрос направил комиссию в школу, где убили учительницу
Ранее 08.04.2026 09:06 Мск Школьник, напавший на учителя с ножом в Добрянке, планировал покушение заранее
Ранее 07.04.2026 16:25 Мск Убитая в Прикамье учитель дважды заявляла в полицию на своего ученика
Ранее 07.04.2026 15:10 Мск Мизулина заявила, что у школ связаны руки и они не могут защитить учителей и других детей от агрессивных подростков
Ранее 07.04.2026 12:31 Мск Депутат Госдумы: По уровню насилия в школах Россия начала догонять США
Ранее 07.04.2026 11:19 Мск Учеников школы в Прикамье, где ученик убил учителя, все же отпустили на дистанционное обучение
Ранее 07.04.2026 09:13 Мск Учитель, на которую напал ученик в Прикамье, скончалась в реанимации
Ранее 07.04.2026 09:11 Мск В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения ученика с ножом на учителя
Ранее 07.04.2026 08:17 Мск Напавший на учителя подросток состоял на учете в полиции
Ранее 07.04.2026 07:54 Мск В Пермском крае девятиклассник напал на учителя с ножом

