В Челябинске продлён на несколько километров троллейбусный маршрут №7

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о запуске троллейбусного маршрута №7 ЧМК – Красный мост.

"Исторический маршрут продлён на несколько километров, для чего построен новый участок контактной сети. Это важно, ведь город не стоит на месте, развивается, в том числе район АМЗ, – за эти годы появились новые микрорайоны", - заявил Текслер в своём telegram-канале.

Специально построен новый участок контактной сети общей протяженностью 4,3 км в двух направлениях.

"Маршрут №7 стал одним из самых протяженных в городе – 43 км. Он соединяет северную часть, центр и юго-запад. На него вышли современные низкопольные троллейбусы "Синара", которые производят у нас, в Челябинске", - уточнил Текслер.