На треть выросло число чиновников, уволенных за утрату доверия

В 2025 году Генпрокуратура пресекла 150 тыс. нарушений коррупционной направленности, 70 тыс. лиц привлечено к ответственности, возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел. На треть – почти до 1 тыс. человек – выросло число чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"В действующем законодательстве нет запрета на работу на госслужбе для людей, уволенных за утрату доверия – этот пробел надо устранять", - отметил генпрокурор.

По его словам, было выявлено 43 тыс. коррупционных преступлений, более трети из них – с ущербом в крупном и особо крупном размере.

Также Гуцан сообщил, что выявлено 216 тыс. нарушений при проведении госзакупок, 24 млрд руб. взыскано с подрядчиков-нарушителей.