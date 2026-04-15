Чисто терактов в России за год выросло вдвое - генпрокурор

В 2025 году число терактов в России выросло почти вдвое, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"Почти на 60% выросло за год число преступлений террористической направленности, на треть – преступлений, связанных с экстремизмом. Число терактов выросло почти вдвое, главным образом за счет атак беспилотников и ракетных атак", - сообщил Гуцан.

Он добавил, что принимаемых сегодня мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом недостаточно.