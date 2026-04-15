Житель Челябинской области заплатит почти 60 млн за ущерб почве

На юге Челябинской области взыскана крупная сумма компенсации за ущерб почве. Речь идёт о десятках миллионов рублей.

В Чесменском округе на земле сельскохозяйственного назначения незаконно сняли, убрали и перекрыли плодородный слой почвы. Структура участков нарушена. Это привело к ухудшению состава и свойств почвы.

Участки куплены гражданином по договору купли-продажи и аренды с видом разрешенного использования "для товарного сельскохозяйственного производства", однако эти работы он не делал. Ущерб оценён в 59,7 млн руб. Природоохранный прокурор обратился в суд, потребовав компенсации. Иск удовлетворён, сообщает прокуратура Челябинской области.