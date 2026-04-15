Иранский супертанкер прошел блокаду США в Ормузском проливе

Иранский супертанкер обошел блокаду США в Ормузском проливе, передает Fars.

По информации агентства, судно способно перевозить два миллиона баррелей сырой нефти. Отмечается, что супертанкер пересек пролив не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана с 13 апреля. Свободный проход через пролив США обещают сохранить лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран. В ответ Тегеран пригрозил атаковать американские корабли.