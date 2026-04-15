Сергей Кравчук провел выездное совещание по подготовке к Родительскому дню в Хабаровске

Мэр Хабаровска провел выездное совещание, на котором обсуждалась подготовка городских кладбищ к Родительскому дню, который в этом году приходится на 21 апреля. В обсуждении участвовали представители структурных подразделений администрации города, отделов ГАИ и общественной безопасности регионального управления МВД России, фонда «Защитники Отечества», а также депутаты городской думы.

«Наша задача - создать нормальные, безопасные условия для всех хабаровчан, пришедших почтить память своих родных. Очистка от мусора, санитарная обрезка, акарицидная обработка - всё должно быть завершено в срок», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Перед традиционным днем поминовения на всех городских погостах, прилегающих к ним участках ведется работа по благоустройств. Например, на территории Центрального кладбища будут дополнительно установлены два мультилифта для временного хранения твердых коммунальных отходов перед их вывозом на полигон.На территориях кладбищ планируют установить шесть биотуалетов. Также у кладбищ будут дежурить 6 бригад скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

С 14 апреля на кладбищах Хабаровска начали акарицидную обработку и обработку от клещей.

В сам Родительский день для удобства перемещения горожан будут запущены 4 дополнительных троллейбуса с автономным ходом по маршруту «Улица Большая – Матвеевское кладбище – новое Матвеевское кладбище».