Первые в этом сезоне ландшафтные пожары зафиксировали в Кондинском районе Югры, передает корреспондент Накануне.RU. Одно из возгораний, возникшее в пойменной части реки Конды и охватившее 16 гектаров, уже ликвидировано.

По данным Авиалесоохраны, в тушении участвовали восемь специалистов Урайского авиаотделения Авиалесоохраны Югры и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожаров стали местные жители, нарушившие правила пожарной безопасности.