Береза зацветет раньше срока: Минздрав предупредил аллергиков об опасности

Врачи Минздрава России предупреждают жителей средней полосы о скором начале тяжелого сезона. В середине апреля ольха и орешник отцветают, а им на смену приходит береза - самый мощный аллерген в нашем регионе. Пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Наталья Коповая пояснила "Интерфаксу", что для москвичей это время станет серьезным испытанием. Береза растет в столице повсеместно, поэтому чувствительные люди остро ощущают ее влияние.

Изначально эксперты прогнозировали пик цветения на первую половину мая. Однако весеннее тепло ускорило природные процессы, и теперь активная фаза может начаться уже в двадцатых числах апреля. Врач также отметила, что пыльцу может принести ветром из Европы или с юга страны еще раньше. Поэтому аллергикам нужно проявлять осторожность уже с середины апреля, не дожидаясь появления первых сережек на местных деревьях.

Специалист советует заранее подготовиться к опасному периоду. Важно строго соблюдать план лечения, который назначил врач, и принимать антигистаминные препараты. В солнечные и тихие дни лучше как можно меньше времени проводить на улице. Для защиты слизистой носа пульмонолог рекомендует использовать специальные назальные фильтры, которые создают механический барьер для аллергенов.

Дома и в машине эксперт советует держать окна закрытыми. Чтобы очистить воздух, лучше включать кондиционеры с фильтрами тонкой очистки (HEPA). После каждой прогулки необходимо сразу принимать душ, промывать нос физраствором и переодеваться в чистую одежду. Эти простые действия помогут убрать пыльцу, которую человек приносит на себе с улицы, и значительно облегчат самочувствие в пик сезона.

Ранее Минздрав разрешил Федеральному медико-биологическому агентству начать финальный этап испытаний первой в мире генно-инженерной вакцины "Аллергард" против аллергии на березовую пыльцу и сопутствующие продукты. Глава ФМБА Вероника Скворцова пояснила, что уникальный состав препарата формирует надежный иммунитет, не вызывая при этом аллергических реакций.