Сергей Кравчук на площадке "Добро Дело" объявил о старте нового этапа конкурса грантов в Хабаровске

15 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на площадке "Добро Дело" объявил о старте нового этапа конкурса грантов в Хабаровске

Сергей Кравчук побывал с рабочим визитом в общественном пространстве «Добро Депо» - дочернем проекте общественной организации «Чужих детей не бывает». Проект в прошлом году стал одним из победителей конкурса грантов города Хабаровска.

Площадка расположена по адресу: Слободская, 16.Здесь есть зал для конференций, лекторий, коворкинг-центр, швейная мастерская, инклюзивное кафе. Специалисты здесь работают с ребятами с ОВЗ и сиротами: помогают освоить профессии и развитию самореализации.

(2026)|Фото: khv27.ru

Визит мэра в «Добро Депо» стал продолжением диалога, начатого в конце февраля на выставке некоммерческих организаций, проходившей в Городском дворце культуры.

Тогда руководитель проекта Дарья Куцко презентовала работу «Добро Депо» и пригласила мэра в гости.

«Добро Депо» - это уникальное пространство для семей с детьми и подростков. Здесь родители могут получить психологическую помощь или просто отдохнуть, пока с детьми занимаются специалисты в творческих мастерских. Также руководители проекта рассказали, что общественное пространство открыто для каждого. Здесь реализуют разные социальные проекты и инициативы. Работа таких некоммерческих организаций служит хорошей платформой для развития здорового общества», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.  

(2026)|Фото: khv27.ru

Полученный в прошлом году грант администрации города в размере 500 тысяч рублей был направлен на организацию летней занятости подростков.

В ходе визита мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил о старте нового этапа городского конкурса грантов.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы видим реальный результат: благодаря муниципальной поддержке в прошлом году 13 некоммерческих организаций реализовали свои добрые идеи. Проект «Добро Депо» - яркий тому пример. Здесь создана удивительная, бережная атмосфера, где каждый ребенок и родитель чувствуют себя нужными. Видя, насколько востребованы такие инициативы, я принял решение увеличить фонд городских грантов в этом году. Мы добавили 3 миллиона рублей, и теперь общий объем поддержки составит 8 миллионов рублей», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

«По состоянию на 1 апреля этого года в Хабаровске осуществляют свою деятельность 1066 некоммерческих организаций. Очередной городской конкурс грантов стартует уже 17 апреля и продлится в течение месяца. Лимит на один проект остается прежним - до 500 тысяч рублей, но благодаря увеличению общего бюджета количество победителей значительно возрастет», - сообщил Сергей Худенев, начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, грант администрации города хабаровска, добро дело, общественники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети