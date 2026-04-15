Сергей Кравчук на площадке "Добро Дело" объявил о старте нового этапа конкурса грантов в Хабаровске

Сергей Кравчук побывал с рабочим визитом в общественном пространстве «Добро Депо» - дочернем проекте общественной организации «Чужих детей не бывает». Проект в прошлом году стал одним из победителей конкурса грантов города Хабаровска.

Площадка расположена по адресу: Слободская, 16.Здесь есть зал для конференций, лекторий, коворкинг-центр, швейная мастерская, инклюзивное кафе. Специалисты здесь работают с ребятами с ОВЗ и сиротами: помогают освоить профессии и развитию самореализации.

Визит мэра в «Добро Депо» стал продолжением диалога, начатого в конце февраля на выставке некоммерческих организаций, проходившей в Городском дворце культуры.

Тогда руководитель проекта Дарья Куцко презентовала работу «Добро Депо» и пригласила мэра в гости.

«Добро Депо» - это уникальное пространство для семей с детьми и подростков. Здесь родители могут получить психологическую помощь или просто отдохнуть, пока с детьми занимаются специалисты в творческих мастерских. Также руководители проекта рассказали, что общественное пространство открыто для каждого. Здесь реализуют разные социальные проекты и инициативы. Работа таких некоммерческих организаций служит хорошей платформой для развития здорового общества», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Полученный в прошлом году грант администрации города в размере 500 тысяч рублей был направлен на организацию летней занятости подростков.

В ходе визита мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил о старте нового этапа городского конкурса грантов.

«Мы видим реальный результат: благодаря муниципальной поддержке в прошлом году 13 некоммерческих организаций реализовали свои добрые идеи. Проект «Добро Депо» - яркий тому пример. Здесь создана удивительная, бережная атмосфера, где каждый ребенок и родитель чувствуют себя нужными. Видя, насколько востребованы такие инициативы, я принял решение увеличить фонд городских грантов в этом году. Мы добавили 3 миллиона рублей, и теперь общий объем поддержки составит 8 миллионов рублей», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«По состоянию на 1 апреля этого года в Хабаровске осуществляют свою деятельность 1066 некоммерческих организаций. Очередной городской конкурс грантов стартует уже 17 апреля и продлится в течение месяца. Лимит на один проект остается прежним - до 500 тысяч рублей, но благодаря увеличению общего бюджета количество победителей значительно возрастет», - сообщил Сергей Худенев, начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска.