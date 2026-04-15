15 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале разбойник-рецидивист напал на 15-летнего подростка

На Среднем Урале Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на подростка. На него накинулся местный рецидивист, которого уже задержали силовики.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось вечером 14 апреля у дома по улице Торопова в городе Полевской. Мужчина 1985 года рождения нанес телесные повреждения 15-летнему подростку. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД с коллегами из службы участковых уполномоченных установили подозреваемого.

"Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения, опросили местных жителей на предмет установления очевидцев. В итоге нарядом ППС по подозрению в нападении на подростка задержан местный житель по имени Михаил, работник местного коммерческого предприятия. Вину он свою не признал, утверждая представителям МВД, что его якобы оговаривают недоброжелатели. Его первоначальные показания подлежат тщательной проверке с учетом того, что гражданин ранее дважды уже привлекался к уголовной ответственности в 2004 и 2010 годах по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Первую судимость он отбывал в исправительном учреждении №349/53 на территории Верхотурья, а второй срок провел в ИК-52 поселка Восточный Камышловского района", - отметил полковник Горелых.

Сейчас сотрудники СК допрашивают свидетелей. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного пострадавшему подростку.

Напомним, недавно на Среднем Урале суд оштрафовал отца семиклассника за разборки с другим школьником. Сам мужчина признал свою вину.

Теги: подросток, нападение, рецидивист, СК, дело, полиция, Полевской


