Мэр Хабаровска сообщил о досрочном возобновлении горячего водоснабжения в некоторых районах города после ремонта

Хабаровские коммунальщики завершили ремонтные работы и возобновили подачу горячего водоснабжения раньше срока. ДГК «Хабаровские тепловые сети» провели ремонт на участке ТМ-32. Магистраль уже заполняется. Ранее был зафиксирован сбой в подаче горячего водоснабжения и тепла для потребителей Железнодорожного, Кировского, Центрального районов города Хабаровска. Специалисты по поручению главы города оперативно приступили к ремонтным работам на тепломагистрали ТМ-32, зона ХТЭЦ-3. Об этом сообщал на своих страницах в соцсетях мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

"Руководителям профильных ведомств и управляющих компаний поставил задачу осуществлять контроль за подключением социальных объектов и многоквартирных домов. Благодарю специалистов ДГК «Хабаровские тепловые сети» за оперативность и слаженную работу", - отметил мэра Хабаровска.

В ремонтных работах были задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Ход работ Сергей Кравчук держал на личном контроле.

Стоит напомнить, что участок ТМ-32 на улице Совхозной был включён в план летней ремонтной кампании. Мэр краевой столицы сообщил, что с наступлением устойчиво тёплой погоды энергетики проведут уже масштабную замену трубопроводов.