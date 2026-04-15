В Томской области подтоплены более 120 садовых участков

В Томской области более 120 дачных участков в различных садоводческих товариществах подтоплены паводковыми водами, сообщает ГУМЧС по региону.

Кроме того, в деревне Черная речка подтоплены 17 приусадебных участков.

Также в Томской области зафиксированы два участка перелива дорог.

По данным ведомства, уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада составляет 653 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – составляет 704 см при опасной отметке 750 см.

В регионе с 1 апреля действует режим повышенной готовности. В регионе на руслах реки развернуто 45 гидропостов. В населенных пунктах Черная речка и Тахтамышево были эвакуированы около 80 человек. В зону подтопления попадают больше 500 домов в 20 населенных пунктах.

В ночь с 10 на 11 апреля на Томи образовался затор, который привел к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в деревне Черная речка. Местные жители утверждают, что лед взорвали поздно - утром 12 апреля. Следственный комитет начал проверку.