Медведев спохватился: в школах не хватает учителей

В российских школах не хватает учителей математики и естественных наук. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Он признал, что старые кадры не будут работать вечно, их нужно кем-то заменять, а молодых учителей не хватает. При этом Медведев доволен, что растет интерес школьников к математическому и естественно-научному образованию. Но кадровое обеспечение школ требует особого внимания.

Лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев говорит, что около 80% молодых учителей, которые приходят в школу, покидают ее в течение трех лет. Причины банальны: низкая зарплата, огромная нагрузка посторонними делами, низкий статус педагога. Он уверен, что для обеспечения школ учителями необходимо гарантировать педагогам нормальную зарплату за одну ставку, потому что работа на полторы-две ставки для учителя превращается в выживание, а о качестве учебного процесса можно и не говорить.

При этом повышение заплат учителей в ближайшие годы не предусмотрено, так как повышение расходов на образование в бюджете не запланировано. Об этом заявляет первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, который недоумевает, как власти собираются привлекать в школу учителей, не платя им нормальную зарплату.

Напомним, что в 2016 году Дмитрий Медведев посоветовал учителям, которые недовольны своими зарплатами, идти работать в бизнес.