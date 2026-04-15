Жители Екатеринбурга настояли на переносе Дня города. Депутаты согласились

Депутаты одобрили желание жителей Екатеринбурга перенести празднование Дня города с третьей на первую субботу августа. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Письмо с инициативой в адрес комиссии гордумы по местному самоуправлению направил сам глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Причиной стали многочисленные обращения от горожан, представителей местных фондов, общественных организаций, участников СВО и епархии.

Как отметил замглавы города Константин Шевчекно, изменить дату горожан побудили погодные условия. В свою очередь, в епархии не хотят совмещать празднование с началом Успенского поста. Ранее священнослужители отмечали, что многим приходится отказываться от вкусной еды и активного празднования Дня города из-за совпадающих с постом дат.

Депутаты одобрили идею. Окончательное решение будет принято на одном из следующих заседаний городской думы.