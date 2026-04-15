Член Экономического совета ЛДПР: К 2030 году российская экономика может опуститься на 7-8 место в мире

Россия десятилетиями росла медленнее, чем мир в среднем. За последние 35 лет мир достиг 600% реального роста, тогда как Россия – только 500%. Об этом на Московском экономическом форуме заявил член Экономического совета ЛДПР, председатель Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Владимир Гамза.

"Если мы продолжим расти темпами менее 2% в год, к 2030 году мы опустимся на 7-8 место. Для удержания четвертой позиции нам необходим рост более 3% в год. Денежные власти не должны недооценивать риски сложившейся ситуации, когда мы "остыли" и растём на 1-2%. Если мы продолжим идти такими темпами, то много потеряем. Нам в спину дышат конкуренты, темпы развития которых гораздо быстрее. Среди них Бразилия, Индонезия, Турция", — пояснил экономист, слова которого цитирует канал Экономического совета ЛДПР в MAX.

Ещё одним тревожным индикатором является снижение инвестиций в основной капитал впервые за 5 лет на 2,3% в реальном выражении. Россия не только не нарастила их, а растеряла. Это крайне негативный показатель: отсутствие роста инвестиций в основной капитал тормозит наше развитие, указал он.

"Мы настолько увлеклись сырьевой экономикой, что почему-то не увидели, что происходит в мире. Есть три глобальных фактора экономического роста: полезные ископаемые, инвестиции в основной капитал и человеческий капитал. В XIX веке на первом месте были полезные ископаемые. В XX веке — инвестиции в основной капитал. Уже сейчас на первом месте инвестиции в человеческий капитал. Почему? Потому что основной сегодня тренд — это инновации, инновации и ещё раз инновации. А они прежде всего требуют инвестиций в основной капитал", — пояснил он.

Структура инвестиций в РФ печальна: большая часть средств — это собственные средства предприятий. Эту ситуацию необходимо менять. И в РФ есть огромные финансовые ресурсы: мы являемся "страной-кубышкой" с денежной базой, превышающей ВВП, отметил Владимир Гамза.

"Мы можем создать монетарные условия для реализации указа президента о национальных целях до 2030 года. Однако Центральный банк считает, что это вызовет инфляцию. Я проанализировал ситуацию и считаю, что инфляция не является прямым фактором экономического роста. Она часто выступает следствием роста, а не его причиной. Если высокие инвестиции приходят в экономику, они совершенно точно создают определенную высокую инфляцию. Но если это продолжать многие годы, то созданный продукт приводит к последующему стабильному снижению инфляции", — резюмировал он.