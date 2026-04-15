На пороховом заводе в Казани после ночного обрушения погиб рабочий

Ночное происшествие на пороховом заводе в Казани привело к гибели человека. Пресс-служба Минздрава Татарстана сообщила, что спасатели извлекли мужчину из-под завалов, однако он получил несовместимые с жизнью травмы. Ранее ведомство информировало о двух пострадавших, которые получили ранения в результате пожара и последующего разрушения заводских конструкций.

Сразу после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы установить причины трагедии. Специалисты выясняют, почему на объекте вспыхнул огонь и что именно спровоцировало обрушение здания. Правоохранительные органы проверят, как руководство предприятия соблюдало правила безопасности на опасном производстве. Сейчас следователи продолжают работу на месте ЧП и собирают все необходимые улики.