15 Апреля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минфине готовы обсудить налог на сверхприбыль

Вопрос о введении налога на сверхприбыль планируется обсудить осенью. Об этом сообщил накануне замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что это будет зависеть от потребностей федерального бюджета на ближайшие три года. Насколько можно понять, в Правительстве не очень поддерживают эту инициативу и готовы ее принять только  в случае нехватки средств. Чиновник отметил достаточно обтекаемо, что это лишь будет обсуждаться как "вопрос в целом бюджетного планирования, который комплексно будет рассматриваться летом". А уже осенью, по итогам анализа, будут вноситься изменения. В то же время замминистра признал готовность властей к такому решению, хоят никаких кокретных параметров такого налога пока нет.

Накануне стало известно, что если российские власти примут решение о выплате разового "налога на сверхприбыль" для банков за 2025 год, то бюджет может получить дополнительные 270 млрд рублей.

Налог на сверхприбыль вводился один раз в 2024 году, когда его выплатили компании, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд рублей. Бюджет получил более 300 млрд рублей. В Российском союзе промышленников и предпринимателей тогда заявили, что бизнес больше не хочет повторения. Сторонники такого налога считают, что банки "пухнут от денег", поэтому для них он обременительным не будет.  

Теги: налог, сверхприбыль, бюджет


