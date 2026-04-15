Роскомнадзор замедляет Telegram

Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

За 10 лет психические расстройства у российских подростков выросли на 53%

Число психических диагнозов среди подростков 15-17 лет в России увеличилось в полтора раза за последнее десятилетие. Росстат сообщает, что в 2015 году врачи выявили 18,5 тысячи таких случаев, а к 2024 году этот показатель вырос до 28,3 тысячи. Сразу восемь региональных министерств здравоохранения подтвердили эту тревожную тенденцию. Например, в Чувашии медики в прошлом году поставили диагнозы 1,2 тысячи несовершеннолетних - это на треть больше, чем годом ранее. Чаще всего подростки страдают от неврозов, тревоги и депрессии, а в некоторых регионах врачи начали находить у детей даже случаи шизофрении.

Рост заболеваемости зафиксировали в Московской области, Пермском крае, Марий Эл и на Камчатке. В то же время в Челябинской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Бурятии и на Ямале количество пациентов, наоборот, снизилось. Эксперты объясняют такую динамику тем, что врачи стали лучше диагностировать болезни, а общество - внимательнее следить за состоянием детей. Теперь родители реже списывают странное поведение на плохой характер и чаще распознают СДВГ или аутизм. Также на психику молодежи сильно давят школьный буллинг и постоянные стрессы.

Несмотря на рост числа пациентов, почти во всех регионах России не хватает детских психиатров и психотерапевтов. Врачи стали чаще назначать детям лекарства, однако специалисты предупреждают о рисках такого лечения. Без полноценной работы с психологом таблетки лишь временно снимают симптомы, которые позже могут вернуться. Медики настаивают, что только сочетание препаратов и психотерапии поможет подросткам полностью справиться с ментальными проблемами.

Сообщалось, что депутаты предложили выдавать бесплатные антидепрессанты по полису ОМС тем пациентам, которые лечатся дома и не могут купить дорогие лекарства сами. Сейчас получить такие препараты без оплаты можно в основном только в больницах или по специальным льготам, поэтому инициатива потребует серьезной перестройки системы Минздрава.

Теги: здоровье, болезнь, депрессия


