Россиянки всё реже ходят к гинекологу

За десять последних лет доля россиянок, посещающих гинеколога хотя бы раз в год, снизилась с 76% до 58%. При этом четверть жительниц России обращаются к врачу только при возникновении заметных симптомов. Ни разу не были у гинеколога 2% женщин в возрасте от 18 до 45 лет, таковы данные исследования компании "Гедеон Рихтер" и аналитического центра НАФИ, их приводит "Коммерсант".

Примечательно, что даже при появлении симптомов сразу идут к врачу только 23% женщин, тогда как в 2016-м году так поступали 33%. Более половины россиянок сначала ждут, что "пройдет само". Еще 18% долго терпят и идут к врачам только при серьезной ситуации.

Авторы исследования указывают, что 36% не ходят на ежегодный осмотр потому, что "нет жалоб". Можно говорить о массовой недооценке женщинами опасности бессимптомных и скрыто протекающих заболеваний, в том числе таких опасных как рак шейки матки. Четверть респонденток не ходит к гинекологам раз в год из-за чувства стеснения, еще столько же заявили, что у них нет времени.

Также выяснилось, что каждая пятая женщина уверена: раз у нее есть постоянный половой партнер, то и профилактические осмотры ей не нужны. Исследователи называют это "опасным заблуждением".