Алексей Текслер на областном совещании в селе Травники дал главам муниципалитетов актуальные поручения

В рамках рабочего визита в Чебаркульский муниципальный округ губернатор Алексей Текслер провел традиционное выездное областное совещание с главами муниципалитетов. Вопросами обсуждения стали сезонные задачи по безопасности территорий, посевная кампания, реализация нацпроектов, ход подготовки к празднованию Дня Победы, обновление коммунальной инфраструктуры и поддержка экономики регионы в актуальных условиях.

«Продолжаем практику выездных областных совещаний. Сегодня работаем в селе Травники Чебаркульского муниципального округа. Здесь крепкое сельское хозяйство, замечательная природа с большим туристическим потенциалом, развитая дорожная сеть, удобная логистика, есть и промышленные предприятия. Все это перекликается с вопросами сегодняшней повестки», – отметил Алексей Текслер, открывая совещание.

С наступление весны актуализируется вопрос пожаробезопасности. Губернатор поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на постоянном контроле и в случае необходимости своевременно вводить особый противопожарный режим с ограничением входа и въезда в лес. Также глава региона поставил задачу оперативно реагировать на подтопления в результате паводка, контролировать наполнение водохранилищ и состояние гидротехнических сооружений. Еще одна приоритетная задача на весенний период - проведение субботников на территориях с осуществлением оперативного вывоза мусора.

Вопросы организации посевной кампании для Челябинской области в центре внимания властей всех уровней каждой весной. В этом году площадь ярового сева на Южном Урале планируют увеличить почти до 1,7 млн гектаров.

«Ключевая задача – сохранить темпы развития, которые регион набрал в предыдущие годы, с прицелом на рост показателей удовлетворения собственных потребностей. Также нельзя забывать про дальнейший рост агроэкспорта. Рад отметить, что с начала года заметно увеличился экспорт масложировой продукции, масличных, зерновых и культур. Эту тенденцию нужно продолжать», - заявил губернатор на областном совещании.

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин ранее пояснял, что на Южном Урале планируют в этом году произвести 2,05 млн тонн зерна, 101,5 тысяч тонн картофеля, 25 тысячи тонн овощей открытого грунта, а также заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

«По сравнению с 2021 годом объем продукции растениеводства увеличился на 81% и составил 76,7 млрд рублей (45% из общего объема сельхозпроизводства). Нужно сохранить достигнутые темпы развития и повысить эффективность отрасли», — подчеркивал Алексей Кобылин в ходе состоявшегося накануне регионального агрономического совещания.

Отметим, что финансовую поддержку в этом году получат 176 челябинских предприятий, в том числе 117 фермерских хозяйств. Общий объем выплат составит 162,9 млн рублей. Средства помогут аграриям ускорить подготовку к посевной кампании.

Еще одним вопросом в повестке областного совещания стал ход подготовки к празднованию Дня Победы в регионе. Губернатор акцентировал внимание глав на работе по поддержке ветеранов. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать условия жизни ветеранов и оперативно решать возникающие вопросы. А также своевременно завершить работы по приведению в порядок мемориалов, обелисков, скверов, воинских захоронений. При этом к праздничным мероприятиям, как отметил глава Южного Урала, необходимо привлекать участников специальной военной операции и членов их семей.

Традиционно Алексей Текслер остановился в ходе совещания на задачах по реализации национальных проектов в регионе. Он напомнил о поручении своевременно завершить контрактование. В частности, по переселению граждан из аварийного жилья, ремонту дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры, развитию общественных территорий, строительству и оснащению социальных объектов.

«Сейчас установилась стабильно теплая погода, можно полноценно входить в строительный сезон. В целом стоит сейчас сосредоточить внимание на начале сезонных работ не только в строительстве, но и в благоустройстве, на дорожных объектах. Состояние дорог – это приоритетная задача», - подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – в этом году на голосование будут вынесены порядка 200 объектов. В каждом районе Челябинской области начнут работу муниципальные штабы добровольцев, которые помогут жителям в выборе объектов благоустройства.

Куратором волонтерского корпуса выступает Министерство молодежи Челябинской области. В 2025 году при поддержке добровольцев свой выбор сделали более 437,6 тысячи южноуральцев. В работе было задействовано около 7,3 тысячи волонтеров, которые не только собирали голоса, но и подробно рассказывали землякам о проекте и возможностях преображения городской среды.

«Ежегодно добровольцы Челябинской области помогают жителям выбирать территории и дизайн-проекты для благоустройства, консультируют и помогают проголосовать, чтобы преображение площадок проходило с учетом мнения каждого. От того насколько много наших жителей проголосует, зависит количество мест, которые получат современный внешний вид и функционал», – отмечает министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Отдельным блоком вопросов на состоявшемся в селе Травники областном совещании в были темы экономического развития, трудовой занятости и поддержки новых направлений бизнеса в регионе.

В Челябинской области в целом сохраняется рост среднемесячной зарплаты, показывают положительную динамику оборот розничной торговли и объем платных услуг населению, ситуация на рынке труда стабильная.

Что касается новых направление и диверсификации экономики Алексей Текслер подчеркнул: «Мы не только установили налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения, но и предоставляем адресные меры поддержки. Ими могут воспользоваться предприниматели, которые включены в региональный реестр субъектов креативных индустрий».

Также губернатор напомнил главам муниципалитетов о предстоящем проведении регионального фестиваля «Челябинская область – большая семья», поручил лично включиться в процесс его подготовки.

«В этот раз он пройдет под эгидой Года единства народов России. Ключевые направления фестиваля остаются прежними: поддержка семей, забота о старшем поколении, помощь участникам СВО, спорт, культура, медицина. Фестиваль – хорошая возможность для жителей получить конкретную социальную услугу и решить свои наболевшие вопросы на месте, без поездок в областной центр», - сказал Алексей Текслер.

В завершении совещания глава региона обозначил задачи в связи с началом подготовки к летней оздоровительной кампании в Челябинской области.